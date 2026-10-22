针对上周末暴发的骚乱，法国司法部长达尔马宁说，法国法院已通过速裁程序对217名罪名成立的涉案人员判处监禁。他同时对司法部门极其坚决的应对举措表示赞赏。

达尔马宁星期四（10月22日）在位于巴黎郊区的弗勒里-梅罗吉斯（Fleury-Merogis）监狱外发表讲话时透露，自上周六（17日）以来已有2700人被拘留。

他指出，目前已有超过1000人出庭应讯，其中217人已被收监，且这一数字仍在大幅上升。

达尔马宁向媒体透露，被送往监狱的217人中，半数此前并无犯罪记录，且绝大多数为18至25岁之间的年轻男性。“这表明，即便是此前无案底的初犯，检察官和法官也同样依法予以收监。这充分证明司法机关的裁决正在得到极其严厉的贯彻执行。”

达尔马宁誓言将继续督导快速审判，以便迅速清理积压案件并形成强力震慑。然而，面对物价飞涨等诉求，新一轮抗议活动仍计划于本周末举行。

与此同时，执法部门的强硬手段也引发部分律师界的批评，指责官方正滑向过度镇压。

与众多欧洲国家类似，法国同样面临严重的监狱拥挤难题，但达尔马宁强调，解决方法绝非减少收监人数，而是扩建监狱空间。

据法国官方最新统计，截至9月1日，全国监狱在押人员已达9万人，远超6万3348个标准床位的承载极限，创下历史新高。