加拿大与土耳其宣布建立战略伙伴关系，深化贸易、国防及能源合作，并将于下个月启动自由贸易谈判。这是加拿大总理卡尼为减少对美国市场的依赖、拓展全球贸易伙伴的最新举措。

路透社报道，卡尼星期四（10月22日）访问土耳其首都安卡拉，与土耳其总统埃尔多安签署战略伙伴关系协议。此次访问是加拿大总理首次对土耳其展开双边访问，也标志着两国长期冷淡的外交关系显著回暖。

新协议涵盖贸易与投资、国防与安全、能源及外交和社会联系四大领域，并制定为期三年的行动计划。双方也签署能源、国防和航空运输合作协议。

卡尼在联合记者会上说，双方建立的战略伙伴关系将为两国企业和劳动者创造新机遇，并促进安全与繁荣。

埃尔多安则说，两国终于化解长期以来的隔阂，开启双边关系新篇章。他希望将双边贸易额从目前约30亿美元（约38亿新元），先提高至50亿美元，再增至100亿美元，但没有说明实现目标的时间表。

卡尼宣布，两国谈判代表将于11月在安卡拉展开首轮自由贸易谈判。双方也计划加强核能、关键矿产及液化天然气合作，并推动企业共同开发第三国市场。

加拿大与土耳其同为北约成员国，但过去因人权问题及加拿大对土耳其实施武器出口限制而关系紧张。加拿大已于2024年解除相关限制，包括用于土耳其无人机的光学技术出口管制。

美国总统特朗普上台后，对加拿大实施广泛关税措施，并多次质疑加拿大主权，促使渥太华加快寻找新贸易伙伴。加拿大目前近七成出口仍依赖美国市场，相比之下，土耳其仅占加拿大商品贸易总额不到0.3%。不过，两国贸易额过去五年已增长近五成。

卡尼政府过去一年签署超过20项贸易协议，目标是在未来10年将对美国以外市场的出口翻倍。

滑铁卢大学政治学教授莫马尼指出，卡尼此行具有地缘政治意义，旨在向美国表明，加拿大不会坐等华盛顿改变立场。

不过，加拿大加强与土耳其合作，也引发人权方面的疑虑。土耳其近年来打压反对派及性少数群体，受到人权组织批评。分析认为，卡尼较前任领导人更重视经贸利益，但仍须在拓展经济机会与维护加拿大长期倡导的人权价值之间取得平衡。