美国总统特朗普据报亲自致电亿万富豪马斯克，要求解除乌克兰使用星链（Starlink）卫星通信系统的速度限制。通话后，乌军的星链服务有所改善，但尚未全面恢复。

《华尔街日报》星期四（10月22日）引述美国官员报道，特朗普对星链的速度限制仍维持在约每小时160公里感到不满，因此致电太空探索技术公司（SpaceX）首席执行官马斯克，要求解除限制。

据美乌官员透露，两人通话后，星链系统星期四的运作逐渐恢复正常，但部分乌克兰官员说，系统尚未恢复全部功能，只是连接速度比受限期间有所提高。

乌克兰总统泽连斯基早前说，星链的速度限制仍未解除，希望未来几天能与美国国务卿鲁比奥讨论这个问题。

星链已成为乌军的重要通信工具。乌克兰依赖星链的军用版本“星盾”（Starshield）支援防空系统及炮兵打击目标。在俄罗斯持续对乌克兰城市发动无人机和导弹袭击之际，通信限制引发基辅对防空能力受影响的担忧。

《华尔街日报》此前报道，星链服务降速源于马斯克下达的指令，但有关限制的具体原因尚未获得正式解释。

鲁比奥星期三（21日）说，乌克兰能否使用星链，由SpaceX及马斯克决定，而非白宫。

美国副总统万斯星期四则说，马斯克经营的是私人企业，不愿在缺乏美国政府明确指示的情况下卷入俄乌战争，可以理解。

万斯强调，问题的核心不在于马斯克，而是美国究竟要对俄罗斯和乌克兰采取什么政策。