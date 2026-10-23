法国上周末爆发近年来最严重的街头暴乱后，当局宣布加强示威限制，禁止多个主要城市举行新一轮抗议活动。总统马克龙指责极左翼团体煽动暴力，企图推翻共和国，并强调恢复社会秩序是当前首要任务。

综合法新社和路透社报道，马克龙星期四（10月22日）与高级部长及情报官员召开安全会议后说，上星期六（17日）的暴力事件涉及有组织的极左翼团体，具有煽动叛乱性质。政府将禁止未经认可的团体举行示威，但仍允许工会等组织发起集会，必要时调整游行路线，以保护商家和公共设施。

法国上星期六有超过50万人走上街头，抗议生活费飙升。部分示威演变成严重暴力冲突，多地发生抢掠、纵火及破坏公共建筑事件，当局承认警方一度失去控制。

面对新一轮全国示威号召，法国第二大城市马赛及第三大城市里昂已全面禁止本星期六（24日）的抗议活动。格勒诺布尔、鲁昂等城市也限制市中心集会。

巴黎警方则允许示威者从巴士底广场出发游行，但禁止队伍进入市中心商业及政府机构集中地区。组织者反对有关限制，认为侵犯示威权利。

法国政府计划本周六增派两成警力。巴黎卢浮宫、奥赛博物馆及巴黎巴塞尔艺术展也宣布周末关闭，以防暴力事件重演。

司法部长达尔马宁透露，上周末以来约2700人被捕，其中217人已被定罪入狱，另有约1000人面临起诉。

持续动荡加剧法国政治对立。极右翼领导人勒庞批评政府软弱无力，极左翼领袖梅朗雄则指责当局过度镇压。

社会不安也冲击金融市场，法国10年期国债收益率星期四升至5.14%，创2002年7月以来最高水平，反映投资者对法国局势的担忧。