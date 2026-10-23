美国中期选举进入倒数阶段，华尔街正评估不同选举结果对金融市场的影响。分析认为，若民主党夺回国会两院控制权，美股可能面临抛售压力，尤其是推动近年牛市的人工智能（AI）板块；若两党分掌国会，政策僵局反而可能有利股市。

彭博社报道，民调显示民主党有望夺回众议院，参议院选情则仍不明朗。无论结果如何，历史数据显示，中期选举后美股通常表现强劲。富国银行分析发现，二战以来，标普500指数在每次中期选举后的12个月均录得上涨。

不过，今年选举的一大变数是AI监管。随着数据中心大规模扩建引发跨党派反弹，投资者担心新一届国会可能加强限制，冲击芯片制造商及科技企业。

若民主党同时控制众参两院，市场可能担忧政府收紧AI监管，拖慢数据中心建设及相关投资，导致科技股承压。民主党也可通过国会调查和听证会加强对AI企业的监督。

但特朗普仍掌握总统否决权，民主党料难以取得推翻否决所需的绝对多数，因此重大监管法案未必能够通过。

若民主党仅夺回一院，国会将陷入两党分治，重大税收及监管改革更难推进。花旗集团美国股票交易策略主管凯泽认为，在企业盈利强劲、经济持续增长的背景下，国会僵局是股市较理想的结果。

历史数据显示，自1950年以来，共和党总统执政、国会由两党分掌期间，美股平均每年上涨13.7%，高于共和党或民主党单独控制国会时的表现。

若共和党保住两院控制权，现有支持AI发展的政策环境料将延续，金融及工业股也可能受益。不过，刺激经济增长的政策可能推高借贷成本，反而拖累股市。

分析指出，尽管选举结果可能引发短期波动，但特朗普仍可通过关税及外交政策影响市场，加上美国经济预料明年持续增长，美股中长期表现未必由国会控制权决定。