欧洲今年夏季遭遇破纪录热浪，估计造成超过5万人死亡，成为当地有记录以来最致命的夏季高温灾害。最新研究发现，约三分之二的死亡与人为气候变化有关，凸显全球暖化对公共卫生的威胁日益加剧。

美国有线电视新闻网（CNN）报道，星期四（10月22日）公布于《自然·健康》（Nature Health）期刊的两项同行评审研究估计，今年6月至8月，欧洲30个国家854座城市共有5万零391人死于高温，其中超过3万2600人的死亡可归因于燃烧化石燃料所造成的气候变化。

研究涵盖的城市约占相关国家总人口的四成。科学家将今年实际气温与假设没有人为气候变化时的气温进行比较，再结合高温与死亡率之间的关系，推算热浪造成的死亡人数。

结果显示，今年夏季热浪的致死人数创至少26年来最高，远超2003年及2022年的严重热浪。

欧洲是全球暖化速度最快的大陆。今年5月底至8月底，持续高温席卷欧洲，西欧经历有记录以来最炎热的夏季，平均气温比1991年至2020年的同期水平高出约2.9摄氏度，部分国家单日气温更比正常水平高出逾12摄氏度。

南欧和西欧受灾最严重，但通常较凉爽的英国等北欧地区也有数千人死亡。85岁以上长者的死亡率最高，但20岁至44岁人群也有超过800人死于高温。

研究还发现，人为气候变化对高温死亡的影响持续扩大。本世纪初，约四成高温死亡与化石燃料污染有关，如今已升至约三分之二。

伦敦帝国理工学院研究员巴恩斯指出，2026年夏季很可能是欧洲迄今最致命的高温季节。她警告，若各国不加快减少化石燃料使用，未来夏季将更加炎热，死亡人数也可能进一步增加。