澳大利亚政府计划削减移民人数，以缓解住房及公共服务压力，但商界警告，新措施可能加剧劳动力短缺，冲击餐饮、旅游、农业及建筑等行业，甚至推高物价。

《海峡时报》报道，澳洲政府计划将截至2027年6月底的年度净移民人数，从目前约30万人降至24万5000人，下一年度进一步降至22万5000人。

执政工党面对日益加剧的住房负担及基础设施压力，正收紧移民政策，包括限制国际学生签证及打工度假签证。

根据新措施，每年获准延长打工度假签证至第二年的外国人，将从5万7000人减至4万5000人；获准延长至第三年的人数，则从3万1000人大减至5000人。

政府也计划限制国际学生签证，但来自亚细安及太平洋岛国的学生不受有关名额限制。技术移民签证数量预计维持不变。

澳洲内政部长伯克说，削减移民有助缓解住房和基础设施压力，但也承认必须取得平衡，否则可能重创经济。

商界则担心，政策将使原本严重的劳动力短缺问题进一步恶化。

澳洲餐饮及咖啡馆协会指出，业界目前约有6万个职位空缺，移民限制可能使空缺激增至20万个，迫使企业提高工资，并将成本转嫁给消费者。

澳洲偏远地区受影响尤其明显。昆士兰州约克角一家度假营地的32名员工中，约八成是外国短期工作者。业者警告，若无法招聘足够人手，可能被迫缩短餐厅营业时间或减少服务。

农业组织也指出，打工度假者是农作物收成旺季的重要劳动力来源，收紧签证恐加剧长期人手短缺。

澳洲商业理事会警告，不应单凭移民人数目标制定政策，以免损害经济并扩大技能缺口。

经济师埃斯莱克则指出，劳动年龄移民通常缴纳更多税款、较少依赖社会福利，大幅削减移民人数甚至可能推高政府债务。