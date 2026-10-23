美国纽约市议会通过法案，决定从2028年6月起，禁止马车在市区街道及中央公园行驶，结束这项历史悠久的旅游活动。

纽约市议会星期四（10月22日）以40票赞成、七票反对、两票弃权，通过禁令。纽约市长马姆达尼支持有关法案，并已于本月初表明将终结马车行业。

今年6月发生的一起致命意外，进一步推动禁令获得支持。18岁印度游客马哈詹6月17日与家人在纽约乘坐马车时，车夫暂时离开拍摄照片，马匹突然失控狂奔，导致马哈詹被抛出车外身亡。

美国总统特朗普对禁令表示质疑。他在社交媒体Truth Social发文说，中央公园经常发生车祸，但当局并未因此禁止汽车驶入，为何马车却须全面停驶？他认为，马车是纽约的重要传统，禁令将使这段历史消失。

根据法案，市政府须在明年4月前制定行业转型计划，并考虑向马车业者提供补偿，协助处理马匹的后续安置。法案同时禁止将受影响的马匹送往屠宰。

不过，代表马车业者及车夫的运输工人工会强烈反对禁令，并扬言一旦法案正式生效，将立即向法院申请临时限制令。

工会律师指出，纽约市可能首次全面禁止一项原本合法持牌经营的职业，剥夺业者利用财产创造经济收益的权利。