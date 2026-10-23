微软研究人员研发出一种新型人工智能（AI）医疗工具，能够像医生一样逐步问诊、安排检查并分析结果。研究显示，这套系统在处理复杂疑难病例时，诊断准确率超过普通医生的一倍，而且能降低诊断成本。

路透社报道，星期四（10月22日）发表于《科学》（Science）期刊的研究指出，现有医疗AI通常一次性分析患者的症状、化验及影像检查结果，再作出诊断。微软的新工具则采用循序渐进的方式，模拟医生实际看诊时的判断过程。

这套系统的核心是一个名为“协调器”（orchestrator）的机制，通过模拟多名临床专家协作，决定每个诊断步骤。

系统首先判断应向患者询问哪些病史，以及身体检查中有哪些值得注意的情况，再根据所得信息决定需要进行哪些检测。取得结果后，系统会不断修正诊断假设，必要时安排进一步检查，直到得出结论。

研究团队让这套AI系统处理超过300个罕见且复杂的医疗病例，并与可使用教科书及互联网资料的医生比较。结果发现，AI完成诊断评估并找出正确病因的准确率超过医生一倍。

在另一项利用大型急诊入院数据库设计的测试中，AI的表现同样优于医生。

微软AI医疗部门副总裁金（Dominic King）指出，现有医疗AI在选择题测试中往往能取得接近满分的成绩，但这无法反映真实医疗环境，因为患者不会带着完整整理好的病情摘要求诊。

研究也发现，由AI协调器规划检查流程，比医生安排的诊断流程成本更低。

微软AI医疗部门人工智能主管诺里（Harsha Nori）说，研究不仅评估诊断准确率，也关注系统能否审慎判断哪些检查真正必要，避免不必要的医疗开支。

研究团队下一步将与美国波士顿贝斯以色列女执事医疗中心合作，测试这套工具能否协助急诊室对候诊患者进行病情分级，判断哪些患者须优先接受治疗。