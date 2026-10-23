美国亿万富豪马斯克在本届中期选举周期的政治捐款已超过4亿4500万美元（约5亿6800万新元），成为美国历来向超级政治行动委员会捐款最多的金主之一，协助共和党争取保住国会两院控制权。

彭博社报道，根据美国联邦选举委员会最新申报资料，马斯克10月上半月向旗下的“美国政治行动委员会”（America PAC）注资7700万美元。委员会同期支出4300万美元，截至10月中旬仍持有4650万美元现金。

马斯克本轮选举的捐款规模，已超过民主党长期金主索罗斯，以及共和党主要金主亚斯和尤莱恩。

得克萨斯州参议员选战是马斯克重点投入的战场。America PAC已投入3310万美元，支持共和党候选人、得州总检察长帕克斯顿，对抗民主党候选人塔拉里科。

马斯克9月也向支持共和党参议员候选人的超级政治行动委员会捐款1亿5800万美元，相关资金随后转入专注得州选战的组织。

塔拉里科近日通过竞选广告指责马斯克试图用金钱买下参议员席位。

除了得州，America PAC也在俄亥俄、密歇根、艾奥瓦和缅因州等关键参议员选战投入资金，并资助超过30个竞争激烈的众议院选区，主要用于电话拉票、短信和宣传材料。

马斯克旗下的特斯拉、SpaceX等企业受到美国联邦机构广泛监管。若民主党夺回众议院控制权，马斯克过去领导政府效率部的工作也可能成为国会调查对象。

巨额捐款进一步扩大共和党的筹款优势。截至第三季度末，特朗普、共和党及相关超级政治行动委员会共筹得21亿美元，明显高于民主党阵营的13亿美元。

尽管共和党拥有资金优势，但在选情艰难的背景下，这笔巨款能否帮助共和党保住国会控制权，仍有待观察。