日本知名作家村上龙（Ryu Murakami）于10月17日在家中逝世，享年74岁。他以前卫而充满感官冲击力的作品风格闻名于世，作品充斥大量性与暴力的描绘，并被翻译成多种语言出版。

出版商幻冬舍周五（23日）发表声明说：“得知村上龙先生过早离世，我们深感悲痛，难以释怀。他毕生不断推出震撼人心的作品，主要面向年轻读者群体。”

在村上龙的代表作中，最受瞩目的是其处女作《无限接近透明的蓝》（Almost Transparent Blue）。这部作品生动描绘了沉溺于毒品与迷茫性爱的颓废青年群像，并在1976年为他荣获日本文坛最高荣誉之一的芥川奖。

他的其他名作还包括1980年出版的《寄物柜婴儿》（Coin Locker Babies），讲述了被遗弃在行李寄物柜中的婴儿成长与生存的残酷故事，以及1997年出版的《在味噌汤里》（In The Miso Soup），通过一名外国游客的视角，展示了东京红灯区的阴暗与惊悚。

村上龙后来与1979年出道的村上春树（Haruki Murakam）并称为“村上双杰”，共同引领日本文学界。

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幻冬舍在声明结尾写道：“村上龙先生作为时代的领跑者在人生道路上疾驰而去，我们谨为他的安息祈祷。”

除文学创作外，村上龙也是一名活跃于多领域的跨界艺术家。他曾亲自执导《无限接近透明的蓝》、《东京颓废》等多部改编自其小说的电影。其名作《切肤之爱》（Audition）由日本导演三池崇史（Takashi Miike）改编为电影后，更成为世界影史上的经典心理恐怖片。