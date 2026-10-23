伦敦证券交易所集团（LSEG）周五公布的数据显示，随着美俄两国达成协议，一艘载有4万公吨俄罗斯柴油、悬挂马耳他国旗的油轮正驶向美国纽约。

美国将于11月3日举行中期选举。据路透社报道，为平抑国内柴油价格，总统特朗普近期频频施策，不仅暂停执行对俄新制裁法案的部分条款，还警告欧洲国家若不释放应急石油储备，美国将实施柴油出口禁令。

航运数据显示，这艘名为“Agioi Fanendes”号的中型油轮于10月22日在俄罗斯波罗的海港口滨海斯克（Primorsk）完成装载4万公吨超低硫柴油，预计将于11月7日运抵美国。

在俄罗斯总统普京与特朗普达成协议后，俄方已同意解除自行实施的柴油出口禁令，恢复向全球市场及美国供应燃料。

特朗普曾于10月9日透露，俄罗斯将立即对外出口30万公吨（约225万桶）柴油，11月将追加50万公吨，并在此后不久再出口100万公吨。

俄罗斯副总理诺瓦克上周则说，到今年年底，俄罗斯每月柴油出口量将回升至300万至350万公吨，恢复至该国的常规出口水平。

自2023年2月欧盟因俄乌战争对俄罗斯石油产品实施全面进口禁令以来，俄罗斯柴油的主要出口对象已转为巴西、土耳其及部分非洲国家。