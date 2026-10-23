（华盛顿综合电）美国五角大楼据报秘密成立一个精英科技机构，专门研发网络攻击、供应链干扰等技术破坏手段，以阻挠外国对手开发可能威胁美国军事优势的先进科技和武器系统。不过五角大楼否认有关报道。

美国新闻网站Politico星期四（10月22日）引述12名现任和前任国家安全官员报道，五角大楼过去几个月一直低调筹建这个名为技术支持办公室的新机构。

今年4月成立以来，包括国防部长赫格塞斯在内的五角大楼高层都不曾公开提及这个机构；有关该机构的资料在五角大楼网站上也几乎无从查找。

受访官员对这个机构的了解程度不一，有些曾参与筹建或与它密切合作，有些则曾听取相关简报，或与五角大楼在职官员讨论过它的运作。

据消息人士透露，国防部副部长范伯格主导了新机构的筹建工作，五角大楼高级顾问拉库桑也深度参与其中。拉库桑曾长期在中央情报局的秘密行动部门任职，后来曾加入范伯格创办的私募股权公司，负责新兴技术业务。

赫格塞斯和范伯格被指通过整合五角大楼内部两个机密情报项目，在未引起外界注意的情况下，迅速成立技术支持办公室。这两个项目自2023年起，便已展开较小规模的秘密技术破坏行动。

据报道，技术支持办公室的成员包括工程师、特种作战人员和情报官员，工作范围广泛，从研发专门定制的黑客工具，到策划复杂的欺骗行动，诱使外国对手在关键武器系统中安装存在缺陷的零组件。

一名曾与新机构密切合作的前情报官员指出，办公室的主要目标是拖延甚至阻止对手研发可能在重大军事冲突中，对美军构成最大威胁的技术。

虽然技术支持办公室本身没有直接执行秘密行动的法定授权，但它与美国军方及情报部门的高级官员密切合作，共同开发先进工具和策略，包括从远端破坏对手技术系统的手段。

多名消息人士认为，外国对手正以创新方式运用人工智能、无人机等先进科技，试图削弱美国的军事优势，因此五角大楼有必要采取更积极的手段应对。

Politico指出，五角大楼设立专门负责技术破坏的机构，显示美国有意扩大在海外的秘密行动，可能涉及网络攻击、供应链干扰和虚假信息行动。

针对有关报道，五角大楼副新闻秘书布利斯否认消息的真实性，称报道所依据的资料并不属实。白宫则没有就Politico的询问置评。

五角大楼拟未来十年采购至少850架F-35战机

另一方面，五角大楼与美国军火商洛克希德马丁公司星期四宣布达致一项为期10年的框架协议，计划为美军生产至少850架F-35隐形战斗机，以扩大美国的战机生产规模，并强化国防工业基础。

双方没有公布协议总金额。据了解，部分型号的F-35战机每架造价超过1亿美元（约1.28亿新元）。

五角大楼指出，这项协议将有助于推动F-35项目现代化，并扩大生产规模。

F-35战机是美国与多个盟友合作研发的项目，也是全球最先进的战斗机之一。根据洛克希德马丁的数据，目前全球已有超过1375架F-35战机。