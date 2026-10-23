梵蒂冈周五宣布，71岁的教宗良十四世因刚接受肺癌手术正在康复中，为避免乘坐直升机，已决定取消原定于10月27日前往意大利小镇阿西西的行程。

梵蒂冈说，教宗是在听取医疗团队建议后作出上述决定。

教宗的主治外科医生及私人医师在另一份联合声明中指出，最新的胸部检查显示，教宗的术后康复状况非常理想。

教宗于10月13日接受手术切除了右肺下叶，随后被确诊患有肺腺癌。

医疗团队周三说，对切除组织进行的进一步化验确认，癌细胞仅局限于局部，教宗无需接受任何后续抗癌治疗。

教宗原定于10月27日前往罗马以北约175公里的阿西西（Assisi），与其他宗教领袖一同出席一场和平活动。

梵蒂冈在声明中指出：“为配合教宗在接受胸腔手术后的康复进程，并遵循医嘱，教宗良十四世将无法出席本次活动。”

教宗已于10月17日出院，目前正逐步恢复日常公务。10月21日，他已重返圣伯多禄广场（St. Peter’s Square），主持面向朝圣者的每周公开讲解。

目前，梵蒂冈尚未确认教宗是否会如期在11月6日至17日出访乌拉圭、阿根廷和秘鲁。