（华盛顿综合电）最新民调显示，计划在11月3日美国中期选举投票的30岁以下美国成年人中，绝大多数的主要动机是反对总统特朗普和他的政策。

美国新闻网站Axios星期四（10月22日）报道，哈佛大学最新发布的青年民调显示，多达77%的受访者不认可特朗普处理经济问题的方式，其中约一半是年轻共和党人。

这项调查于9月30日至10月期间进行，抽取2024名18到29岁美国年轻人的概率样本。只有三分之一的受访者计划在来临中期选举中投票，较2022年的40%大幅下降；他们当中，63%的投票动机是为了反对特朗普。

民调结果反映当代美国年轻人的财务焦虑。受访者认为，对自己长期财务安全构成严重威胁的首要因素是物价和生活费，其次是大公司势力和贸易战。

多达74%的受访者不赞成国会共和党人的表现，也有三分之二的人不赞成民主党在国会所做的工作。

此外，大多数受访者支持全民医疗保险、财富税和禁止国会股票交易。

仅9%的受访者认为美国正朝着正确方向前进。这是哈佛青年民调史上的最低水平。

特朗普推住房和燃料激励政策 以期提振选情

目前距离选举日只剩约10天，共和党还在努力挽救选情。特朗普星期四到选情胶着的艾奥瓦州为共和党候选人站台。他再次呼吁选民假装他本人也参选，把票投给共和党。

特朗普在保守派聚居的苏城

过去10年，艾奥瓦州一直是共和党稳固票仓，特朗普曾以两位数优势在该州获胜。然而，由于选民对物价上涨和伊朗战争的不满，共和党这次在艾州与民主党的竞争异常激烈。

出席集会的73岁选民西茨曼是特朗普的支持者，他说：“唯一的问题是燃油价格，这比其他任何事情都更让特朗普头痛。”

特朗普向选民强调自己动用冷战时期法律来促进燃料生产的举措。他表明，政府会根据《国防生产法案》拨出1亿5000万美元，用于提升全美的炼油能力，以期降低燃料价格。

他当天还签署一项行政令，旨在降低住房成本，并显示政府正在回应选民对生活负担能力的担忧。

这份行政令指示美国联邦住房金融局设立试点项目，主动取消部分贷款的抵押贷款保险。在房屋升值幅度足够大的情况下，此举可能会为部分借款人节省资金。