（川崎法新电）夹娃娃机不只能夹娃娃，还可以夹鸡蛋、米，甚至是厕纸和洗衣液？在日本各大城市郊区，不少大型游乐场纷纷引进这类以日常必需品为奖品的夹娃娃机，帮助消费者减轻通货膨胀带来的生活负担。

25岁的家庭主妇鎌田说，一次游戏只需100日元（约0.81新元），她只试了两次便夹中一包厕纸。她说：“如果运气好一点，就跟以折扣价买东西一样。”

一名妇女夹中了一包厨房纸巾，兴奋地放在婴儿车上。（法新社）

专家指出，这一趋势反映了日本长期通胀带来的影响，而日本物价涨幅多年来一直超过工资增幅。

日本生命基础研究所消费者行为专家久我尚子说：“过去五年，消费者在食品和日常用品的开支持续减少……（因此）零售商正试图让购物变得有趣，以鼓励消费。”

根据日本游乐产业协会（JAIA）的统计，这类“有奖游戏”市场的规模在10年内增长逾一倍，在2024年达到4177亿日元，目前占游乐场总收入的近70%。

一名雇员在为放入洗手液的夹娃娃机进行测试。（法新社）

近年来，前来寻找日常用品的家庭，已成为这类游乐场越来越重要的客群。

在东京南部郊区川崎市，由专业连锁业者Benex经营的一家游乐场，也为数百台机器装满汽水、糖果和洗衣液等商品。

经营Benex的Tisco公司高管土屋辉明说：“一个家庭花1万日元去唱卡拉OK或打保龄球，玩得开心就结束了，但在Benex，顾客离开时还能带走卫生纸、瓶装饮料和玩具……在通胀压力下，父母会选择性价比最高的娱乐方式。”