在全国性抗议演变成暴力骚乱一周后，尽管法国当局发布了示威禁令，众多企业、博物馆及文化机构仍计划在本周末暂停营业，严阵以待。

法国学生全国联合会（UNEF）已呼吁于周六（10月24日）发起集会，抗议教师短缺与设施简陋。与此同时，上周末抗议行动的组织者之一“黄背心”也已提交在巴黎市中心举行游行的申请。

尽管法国总统马克龙计划与学生代表会面沟通，但UNEF明确表示抗议活动将如期推进，并在声明中指责马克龙践踏抗议自由。

为遏制动荡蔓延，法国政府宣布将禁止非法抗议，仅允许工会发起的示威在指定改道后进行。然而，法国主要工会之一，法国工人民主联盟（CFDT）警告称，限制措施只会适得其反，政府应当拿出具体方案，正面回应公众对生活成本飙升与预算削减的诉求。

上周末的抢劫与骚乱过后，部分城市通过实施宵禁暂时维持了平静，但司法部门透露全法已有约2700人被捕。目前，马赛和里昂已全面禁止周六的所有抗议活动。

为防范新一轮冲击，马赛商会呼吁当地商家周六暂停营业，巴黎巴塞尔艺术展宣布整个周末闭馆，罗浮宫及路易威登基金会艺术中心也将于周六暂停开放。