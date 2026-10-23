法国首都巴黎市郊星期五（10月23日）发生一起驾车袭击案。一名枪手开车沿街对人群随机开枪，造成至少一人死亡、四人受伤，伤者中包括一名12岁女童。嫌犯不久后被警方逮捕，法国国家反恐检察官办公室已宣布密切关注并介入调查此案。

据警方及当地官方透露，事发于当地时间周五上午10时30分左右。涉案男子驾车穿过巴黎以西约20公里的特拉普（Trappes）及其邻近的拉韦里耶尔（La Verriere）等城镇，沿途从车内向多名路人开枪。

特拉普市长拉贝（Ali Rabeh）在接受电视台采访时指出，枪手当时似乎是在随机开枪，显然意图制造一场大屠杀。他补充说，嫌犯居住在附近城镇，目前尚不清楚其作案动机。

事发后不久，警方在邻近的科尼耶尔（Coignieres）迅速将该名嫌犯抓获归案。

法国总理勒科尔尼在社交平台发文称，这起事件极其严重，国家安全部队和司法部门已全员动员。勒科尔尼证实，国家反恐检察官办公室已正式介入并对事件保持高度关注。

反恐检察官办公室随后也确认正在监控案情进展，以评估是否将其正式列为恐怖袭击案调查。

本次枪击案发生之际，法国国内社会局势正处于高度紧张状态。上周末，法国多地因生活成本高涨引发大规模抗议活动，并演变成近年来最严重的街头暴力骚乱之一。

过去一周内，全国多个城市已实施夜间宵禁，而警方正部署更大规模的警力，以应对本周末可能出现的后续抗议。