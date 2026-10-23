为纪念新加坡与日本建交60周年，日本德仁天皇的独生女爱子公主将于11月17日到21日对新加坡展开为期五天的正式访问。其间，爱子公主将拜会尚达曼总统并出席晚宴，预计将参观新加坡植物园及红十字会设施，以深化新日两国的传统友谊。

日本政府星期五（10月23日）在内阁会议上正式批准爱子公主的出访日程。应尚达曼总统邀请，爱子公主将于11月17日上午乘坐民航客机从东京羽田机场出发，预计当天下午飞抵新加坡樟宜机场。这是爱子公主继去年访问老挝后，相隔一年再次出访海外，也是她首次正式访问新加坡。

新加坡与日本在1966年建立外交关系以来，日本皇室与新加坡领导层一直保持着深厚渊源。1970年，即新加坡建国五年之际，当时的皇太子明仁（现上皇）首度携妻访问新加坡，与建国总理李光耀结下深厚友谊。2006年两国建交40周年之际，明仁夫妇再次访问新加坡。

尽管日本官方尚未公布爱子公主的完整具体行程，但据经常报道皇室活动的周刊杂志，除了出席纪念活动及由尚达曼总统主持的晚宴，行程必定会安排参观新加坡植物园。

她去年在大阪世博会参观新加坡馆时，观赏过新加坡为纪念德仁天皇与雅子皇后大婚而特意命名的“雅子皇太子妃殿下”（Masako Koutaishi Hidenka）胡姬花品种。

日媒报道称，爱子公主极有可能访问新加坡红十字会，因为她在大学期间专注于社会福利研究，毕业后任职于日本红十字会。新加坡红十字会运营专门为重度智障及体障人士服务的居住设施，为约100名入住者提供自立生活支持。

日媒引述匿名知情官员消息报道，爱子公主预计将入住香格里拉大酒店。该官员说，由于新加坡没有国有迎宾馆，而香格里拉大酒店曾多次接待各国元首，从安保便利性与身份规格考量，最终选择了香格里拉大酒店。

《联合早报》已就爱子公主访新计划向新加坡外交部求证。