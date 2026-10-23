韩国首尔警方星期五（10月23日）宣布，将在万圣节期间部署4594名警力，重点加强梨泰院等预计出现密集人潮区域的安全管理。

2022年10月29日，梨泰院曾发生严重踩踏惨剧，造成150多人死亡。

首尔警察厅已启动自10月23日至11月1日的特别管理期。期间，警方将在市内五大核心商圈——梨泰院、弘大、圣水洞、明洞及益善洞全面落实人潮安全管控措施。

机动队、巡逻队、特警队、刑警及交通协管人员均将被动员前往上述区域。首尔警察厅本部及当地11个警察署的警员已全面进入应急待命状态。

为确保市民在10月31日万圣节期间的安全，首尔各区政府也正与警方紧密协同。其中，涵盖梨泰院的龙山区计划在特别管理期内共投入2550名安保力量。此外，当局还将于10月30日至11月1日，对上述五个重点区域实施严格的道路交通管制。

另一方面，鉴于近期多起无差别袭击事件加剧了公众恐慌，警方也将同步加大在梨泰院、弘大等拥挤区域的巡逻力度。此类事件包括10月13日发生在仁川某商场的持刀伤人案，一名59岁男子行凶导致八人受伤。

为防止现场误会与恐慌，警方特别呼吁市民避免穿着易引发混乱的万圣节装扮，切勿携带或佩戴假枪、假刀及模仿警察制服等道具。