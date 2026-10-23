韩国军方估计，朝鲜自2024年4月起在非军事区（DMZ）新增埋设多达96万枚地雷，其中数百枚疑似越过军事分界线（MDL），进入韩方区域。随着韩朝边境军事紧张局势持续升温，韩国国防部正式提议举行韩朝军事会谈，以明确边界位置，防止意外军事冲突。

韩国国防部国防政策室长金洪哲星期五（10月23日）说，韩朝双方有必要通过军事会谈，共同确认陆地军事分界线的准确位置，并协商恢复军事通信线路及防止边境冲突的方案。他补充说，也可考虑由韩朝双方及联合国军司令部举行三方会谈。

韩朝军事分界线全长约250公里，并无连续实体隔离设施，主要依靠零星设置的标识牌划定。由于各方对部分边界位置的认定存在分歧，军事人员越界及发生意外冲突的风险随之增加。

朝鲜战争1953年停战后，韩朝双方陆续在非军事区埋设大量地雷。韩国统一部长郑东泳本月7日指出，双方累计埋设约220万枚地雷。

朝鲜自2024年4月起推进边境要塞化工程，修筑围墙、设置铁丝网并大规模布雷。韩军估计，朝鲜两年多来新增埋设约96万枚地雷，平均每天超过1000枚。

军方人士解释，这些数字是根据朝军布雷活动，以及通常采用的纵横约两米间距推算得出。朝军近期还加快施工进度，疑似希望赶在冬季地面冻结前完成工程。

学者：朝军采取分散式布雷 增加韩军误触风险

庆南大学军事学系教授赵庸根指出，朝军采取不规则、分散式布雷，导致雷区位置难以预测，进一步增加韩军误触地雷的风险。

上月21日，韩国西部前线非军事区发生地雷爆炸，造成三名韩军官兵受伤。韩军调查认为，爆炸极可能由朝鲜埋设的地雷引发。韩国最大在野党国民力量党议员庾龙源7日指出，朝鲜可能在军事分界线以南埋设数百枚地雷，国防部长姜信哲对此表示认同。

尽管发生爆炸事件，朝鲜仍持续推进边境要塞化工程，近日更扬言恢复对韩扩音器广播，并要求韩军停止警告广播及警告射击，使边境对峙进一步升温。

韩国舆论认为，韩方此时提出军事会谈，意在避免边境局势进一步恶化。不过，朝鲜去年11月未回应韩方类似提议，这次是否接受会谈仍存疑问。