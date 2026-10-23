英国政府星期五（10月23日）建议公众在家中储备维持三天的应急物资。政府指出，本周爆发的PHP软件漏洞事件，结合今年夏天创纪录的高温、干旱与野火，凸显了提升全民防灾应对能力的紧迫性。

自周三曝光相关安全缺陷以来，全球政府与企业正紧急加固运行PHP编程语言的系统。该漏洞引发数百万次黑客攻击尝试，并导致部分服务下线，成为近年来最严重的网络安全事件之一。

英国政府指出，此次网络中断印证了政府新发起的“做好准备”（Be Ready）倡议的重要性。该倡议建议公众在家中常备瓶装水及不易腐烂的食品，满足三天的基本生存需求。

英国首相伯纳姆周五在主持野火应对会议时指出，英国过去在应对突发事件时往往处于被动状态，未来必须提高主动性。政府随后宣布了一项全新的野火应对计划，其中包括部署军用飞机参与救援。

英国国防部长斯特里廷在英国广播公司（BBC）播出的节目中强调，随着人工智能（AI）降低了破解传统防御体系的门槛，类似PHP漏洞的网络事件将更加频繁。他还说，英国目前正面临来自敌对国家、有组织犯罪及气候变化的综合威胁，威胁程度“比我人生中经历过的绝大多数时期都要严峻”。

英国政府此次发布的倡议与欧洲委员会类似。欧委会去年曾建议欧盟公民家庭常备包含食品、饮用水、现金及移动电源等物资的72小时应急包。