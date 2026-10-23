（华盛顿/北京路透电）路透社引述美国和韩国官员报道，美国总统特朗普和朝鲜领袖金正恩在今年会面的机会越来越渺茫。

特朗普一直渴望重启与朝鲜的对话，但平壤方面对于旨在限制其核计划的谈判兴趣缺缺。

华府至今未就两国元首会面获得平壤的回应，而如今距离下月在中国深圳举行的亚太经合组织（APEC）峰会已不到一个月。

韩国情报机构上月底曾向国会透露，特朗普和金正恩在峰会场边会面的机率为50%。不过特朗普星期一（10月19日）淡化了与金正恩在下月APEC峰会或在马尼拉亚细安峰会期间会晤的可能性。他对记者说：“我和他相处得很好，我不确定是否有人提出要会面。”

一名知情韩国官员说，平壤尚未出现任何筹备特金会的迹象。

朝鲜媒体早前报道，平壤将为双边会谈设定艰难门槛，包括解除制裁。

美国卡内基国际和平基金会资深研究员潘达认为，美朝领导人在APEC会晤的可能性不到10%。他认为，美国近期缩减与韩国联合军演规模的决定还不够。

潘达说：“如果特朗普想与金正恩会晤，我认为朝鲜方面正在寻求美方发出一个代价高昂的公开信号。”

一名不愿具名的白宫官员说，美国的对朝政策没有改变，特朗普仍对在不设任何先决条件下与金正恩对话持开放态度，而目前没有会晤消息可宣布，双方领导人将在适当的时机会面。