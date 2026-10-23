（伦敦综合电）欧洲今夏接连遭遇极端热浪，两项研究估计，极端高温造成欧洲逾五万人死亡，创历史纪录。此外，欧盟4月至9月国内生产总值（GDP）减少约0.17%，损失近170亿欧元（约243亿新元）。

伦敦帝国理工学院星期五（10月23日）发布的最新研究统计，今年6月至8月，欧洲30国854座城市估计共有5万零391人死于高温，其中逾3万2600人的死亡可归因于气候变化，约占三分之二。

相比之下，2022年欧洲与高温相关的死亡人数约为2万9000人，2003年约为2万8000人。

欧洲是全球暖化速度最快的大陆，今年的热浪自5月开始一直延续至9月，西欧平均气温较1991年至2020年夏季均值高出近3摄氏度，部分日子甚至高出多达12摄氏度。

除了西欧和南欧受到严重影响，气候通常较为凉爽的北欧地区包括英国，也出现数以千计与高温相关的死亡病例。

整个欧洲大陆的关键基础设施遭热浪冲击，野火摧毁房屋，医院内温度过高，交通系统陷入瘫痪，冰箱和空调的冷却系统纷纷失灵。

高温导致的死亡率在85岁及以上人群中最高，年轻人也不能幸免，超过800名高温死者年龄介于20岁至44岁。

研究主要作者、伦敦帝国理工学院极端天气研究员巴恩斯说：“我们经历了一连串高温事件，即便没有人类活动导致气温升高带来的额外热量，这些事件本身也已足够危险，而若再加上人类活动所致的气候变暖，情况便变得极其危险。”

她指出，若各国不尽速减少使用化石燃料，未来夏季将更加炎热，死亡人数也可能进一步增加。

明年预计还会比今年更热。联合国星期三（21日）警告，全球升温幅度几乎已注定无法控制在较工业化前水平高出1.5摄氏度以内，目前各国能做的就是致力于将这一“超标”幅度降至最低。

欧盟因热浪造成的经济损失 是过去10年平均损失的两倍半

高温除了危及生命，也对经济造成冲击。根据彭博经济的研究报告，欧洲热浪导致欧盟4月至9月的国内生产总值（GDP）损失约0.17%，相当于近170亿欧元，今年所受的冲击是过去10年同期平均损失的两倍半。

受极端高温影响，法国第二季度GDP缩减0.2个百分点，德国经济萎缩0.1%，西班牙GDP也因高温而减少0.05%。