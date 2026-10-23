（华盛顿／德黑兰综合电）伊朗最高国家安全委员会秘书雷扎伊周四（10月22日）警告，如果美国和以色列再次发动攻击，伊朗将打击波斯湾地区多达七个国家的石油设施等重要设施。伊方将把下一场冲突视为生存威胁，并称德黑兰的战略是“零红线”。

伊朗媒体报道，雷扎伊声言，伊朗将制定更全面的应对方案。一旦发生战争，除了石油设施，海底光缆、数据中心以及人工智能（AI）设施也可能成为打击目标。

雷扎伊警告，伊朗会让敌人付出惨痛的代价，并说：“（我们）绝不能允许这样的局面出现：伊朗的经济命脉遭到攻击，而那些支撑这些攻击的经济架构却不受攻击，安然无恙”。

伊朗议会议长卡利巴夫的顾问穆罕默迪周四称，美国总统特朗普与以色列总理内坦亚胡已经就发动攻击达成共识，但无法确保行动能够取得成功。卡利巴夫是伊朗强硬派，代表伊朗与美国进行谈判。

穆罕默迪说：“我们将下一场冲突视为一场生存威胁。两年内爆发第三次战争，意味着我们的生存受到威胁。我们的战略是‘零红线’。”他强调，这场战争持续的时间将比敌人预期的更长，波及的范围也将更广泛。

美国媒体近日报道，美国军事顾问已制定一份详尽的目标清单，为美国和以色列对伊的新一轮联合打击行动做准备。这项打击行动将在11月3日美国中期选举后执行。

欧洲与中东七国外长开会商讨中东危机

当前局势演变令国际社会日益担忧。来自欧洲和中东七个国家的外交部长周五于土耳其的伊斯坦布尔举行会谈，重点讨论霍尔木兹海峡及中东地区的危机。

土耳其外交部的消息说，英国、法国和德国的外长，将与土耳其、沙特、巴基斯坦和埃及的外长会面，讨论巴勒斯坦问题、也门局势和霍尔木兹海峡，以及结束俄乌战争的途径。土耳其外长菲丹将主持本次会议。

油船租费飙涨推高成本 日本或缩减油价补贴

美伊战争已经导致油船租赁成本大增，横越太平洋的一趟运油行程要价近8000万美元，创下新高，大大影响了亚洲市场对美国原油的需求。

船舶追踪机构Kpler和货运分析公司Vortexa的数据显示，亚洲炼油厂在11月购买美国原油的订单比前一个月大跌近五成，只有2400万至2600万桶之间。

波罗的海航运交易所的数据显示，自战争爆发以来，从美国墨西哥湾地区运往中国的航线运费暴涨超过两倍，截至周四（10月22日）报近6000万美元（约7680万新元）。在战争爆发前的五年间，这条航线的平均运费还不到800万美元。

石油贸易业者说，运费高涨导致亚洲的炼油厂每运送一桶美国原油，就须多花30美元至35美元的开支，比去年贵了多达六倍。

石油分析员认为，尽管有报道称中东原油出口量已超过战争爆发前的水平，但是这些出口量的增长，已被霍尔木兹海峡的船只遇袭事件，以及胡塞武装对沙特及其石油设施的持续袭击这些坏消息所抵消。

另一方面，路透社引述政府官员的话报道，由于成本高昂，日本政府正考虑缩减汽油价格补贴，最早或在12月落实。

日本政府今年3月推出紧急补贴措施，以缓和家庭和商家遭受的冲击。不过随原油价格持续居高，给官方带来不小的财政负担。

为了让汽油价格平均维持在每公升170日元（约1.38新元）左右，政府每个月须花费数十亿美元，这么一来，也快速消耗国会在6月份批准的3.1万亿日元（约252亿新元）补助预算。