美国总统特朗普取消针对部分加拿大农林产品的50%关税。此举旨在帮助共和党缅因州参议员柯林斯竞选连任。

美加贸易谈判8月破裂后，特朗普对价值200亿美元（约255亿新元）的加拿大进口商品加征50%关税。作为回应，加拿大9月对价值200亿美元的美国商品加征15%至50%的关税。

缅因州与加拿大接壤，特朗普对加拿大加征关税的举措引起当地美国企业担忧。

在缅因州竞选连任的共和党参议员柯林斯（Susan Collins）曾促白宫解决关税对当地企业和农民造成的影响。

柯林斯正与民主党对手杰克逊（Troy Jackson）激烈竞争，目前选情十分胶着。两人曾在10月6日的一场辩论中就关税问题展开交锋。

路透社报道，为助力柯林斯的连任之战，特朗普星期五（10月23日）签署行政令，豁免针对加拿大胶合板、部分纸制品、特定机械及制冷设备、包装箱、新鲜及干制海藻等产品的关税。

这项调整定于10月30日生效，即美国中期选举前四天。

柯林斯回应说，特朗普的纾困措施可为缅因州的蓝莓、马铃薯、苹果和海藻生产商提供帮助。

她说： “我们的许多农户和种植者依赖从加拿大进口的专用设备、包装材料及其他产品；这些产品在美国国内找不到供应商，即使寻找替代品，也会产生高昂的成本。”

不过，为了抵消此次关税豁免带来的影响，特朗普将另外一些加拿大产品加入50%的关税清单，其中包括地毯、油漆、洗发水、可可粉、木制棺材、冰淇淋棒、空调设备、卧式冷柜、射箭器材和独木舟。

缅因州和密歇根州的经济向来与加拿大紧密交织，涉及从汽车零部件、木材到水果采摘设备等各类产品。

共和党若想在参议院保持多数席位，可能必须赢得这两个州的参议员席位。

参议院财政委员会民主党领袖、参议员怀登（Ron Wyden）星期五表明： “特朗普在最后一刻孤注一掷，试图挽救柯林斯的政治生涯，这恰恰承认了美国选民正在抵制他有害的关税政策。他对全球商品加征贸易税，导致美国民众日常所需的数千种商品价格上涨，这一点人们绝不会忘记。”