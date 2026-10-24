伊朗高级安全官员透露，如果美国和以色列再次发动袭击，德黑兰已制定详细计划，将波斯湾内的海底通信电缆列为攻击目标。

路透社星期五（10月23日）引述两名伊朗高级安全官员报道这一消息，但两人未提供具体细节。

在此之前，已有伊朗官员警告，如果与华盛顿的外交努力宣告破裂导致冲突重燃，波斯湾地区的海底电缆可能成为攻击目标。

其中一名官员告诉路透社，伊朗计划在发动攻击后阻挠电缆修复工作，从而延长通信中断的时间，包括互联网连接。

这名官员称：“如果伊朗遭到攻击，将不再有任何红线……从海底电缆到军事基地，甚至秘密基地，都可能成为目标。”

这名官员警告华盛顿不要“玩火”，并称伊朗完全有能力接触这些海底电缆，也能轻易将它们摧毁。

美国媒体日前报道，美国军事顾问已制定一份详尽的目标清单，为美国和以色列对伊朗发动新一轮联合打击做准备；打击行动会在11月3日美国中期选举后执行。

伊朗伊斯兰革命卫队负责政治事务的副指挥官贾瓦尼（Yadollah Javani）星期三（21日）说，如果伊朗的基础设施遭到攻击，伊朗可能会将霍尔木兹海峡下方的七条主要互联网电缆作为攻击目标。

联合国下属机构国际电信联盟（ITU）统计，全球约99%的互联网流量通过海底电缆传输。

不过，电信研究公司TeleGeography研究总监莫尔丁（Alan Mauldin）指出，国际带宽中只有不到1%经过霍尔木兹海峡，因此伊朗若发动此类攻击，全球影响可能有限。