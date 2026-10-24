美国总统特朗普在古巴裔聚居的佛罗里达州竞选集会上说，一旦伊朗战争结束，他就会着手解决古巴问题。

路透社报道，特朗普星期五（10月23日）在佛州迈尔斯堡为共和党众议员候选人唐纳兹（Byron Donalds）站台。

特朗普在集会上发表长达90分钟的演讲。他重申，美国可能对伊朗采取进一步军事行动，并宣称会在伊朗战事结束后着手解决古巴问题。

美军在今年1月初实施突击行动，抓捕委内瑞拉总统马杜罗夫妇。此后，特朗普及其他美国高级官员曾公开暗示可能对古巴进行军事干预或接管，并不断加大对古巴的经济、政治和法律压力。

特朗普在2024年大选中赢得佛州68%的古巴裔美国人选票。他表明，从伊朗撤回的美国海军部队在返程途中，将在古巴停留。

“我们会让其中一艘军舰停在离古巴海岸约50码的地方。古巴方面会举起双手投降，然后我们会派国务卿鲁比奥去完成最终的协议。”

鲁比奥随后在社媒发文，敦促古巴人与美国情报机构建立谨慎联系，促成古巴实现积极变革。

他说：“面对承诺落空带来的失望和腐败，以及少数人享有的特权生活，请抓住这个机会，通过与美国中情局建立隐秘合作关系，来实现你们所渴望的变革。”

古巴外长罗德里格斯同日驳斥特朗普的威胁，称古巴拒绝美国的一切威胁。