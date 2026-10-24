乌克兰总统泽连斯基说，安全保障是乌方谈判的核心要素，必须切实可靠。

乌克兰国际文传电讯社报道，泽连斯基星期五（10月23日）在美国智库哈德逊研究所（Hudson Institute）一场线上会议上作出上述表态。

泽连斯基表明，目前约950万乌克兰公民身在境外，占乌克兰总人口的20%至25%。自俄乌冲突全面爆发以来，这些乌克兰人一直流落海外；乌方期盼得到伙伴提供安全保障。

俄罗斯当局同日称，俄美乌三方会谈计划于11月上旬在阿拉伯联合酋长国阿布扎比举行，实现和平后如何确保俄罗斯与乌克兰的安全，将是会谈的主要议题。

新华社引述乌克兰国际文传电讯社报道，泽连斯基在上述会议中也说，乌美俄三方会谈计划于11月前半月在阿布扎比举行。“乌方随时准备会面，哪怕是明天，但一切取决于俄罗斯方面”。

他也说，基辅目前正在就美乌双边安全保障和乌加入北约问题开展工作，安全保障是头等大事，必须切实可靠；乌方与不同盟友讨论的每个方案，都包含上述安全保障内容，这是乌方谈判的核心要素。

他同时强调，当务之急是确保会谈能够举行，乌方希望除美方外，欧洲和其他伙伴的代表也能参加会谈。

他还指出，三方会谈有必要从技术层面提升至领导人层面，因为关键问题只能在最高层面解决。