来自欧洲和中东八个国家的外交部长呼吁立即重新开放霍尔木兹海峡，反对对伊朗采取军事行动，并强调保障黑海海上航行安全。

新华社报道，土耳其、埃及、巴基斯坦、沙特阿拉伯、英国、法国、德国和意大利八国外交部长星期五（10月23日）在土耳其最大城市伊斯坦布尔举行会议，就地区冲突、海上航运安全及其对全球经济的影响等议题交换意见，并发出上述呼吁。

土耳其外长费丹在会后表明，当前多场冲突持续影响全球能源供应、粮食安全和自由贸易。霍尔木兹海峡、曼德海峡和黑海等重要海上通道面临的风险，进一步加剧全球经济面临的压力。

他说，与会各方一致认为，应通过对话防止冲突进一步扩大，并呼吁重新开放霍尔木兹海峡、停止对沙特阿拉伯的袭击。各方同时反对对伊朗采取新的军事行动，认为此举可能导致冲突进一步蔓延。

美媒近日报道美以正在酝酿新一轮对伊打击，区域局势再次升温。两名伊朗高级安全官员星期五告诉路透社，如果美国和以色列再次发动袭击，德黑兰已制定详细计划，将波斯湾内的海底通信电缆列为攻击目标。