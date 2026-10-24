约旦南部一座教堂发生枪击事件，造成至少七人死亡，数十人受伤，当局将此事定性为恐怖袭击。

法新社报道，约旦卡拉克省哈穆德村（Hammoud）一座希腊东正教教堂星期五（10月23日）发生枪击，三名枪手从街边的教堂入口闯入，向正在举行葬礼的人群开火，打死七人。

凶徒仍在逃，当局正在全力抓捕。

国王阿卜杜拉二世说：“我们会对卡拉克省发生的恐怖袭击予以最严厉的报复，用铁腕打击任何胆敢威胁我们国家的人。”

宗教事务、伊斯兰事务和圣地部长穆罕默德（Mohammed Al-Khalayleh）表明：“宗教场所的神圣不可侵犯，任何侵犯行为无论从宗教、道德还是国家层面，都不可接受”。

他强调，国家团结是不可逾越的红线。

总理贾法尔（Jafar Hassan）下令，从星期五开始全国哀悼三天，政府和公共机构降半旗志哀。

有目击者告诉当地报章，枪手连续射击五分钟后逃离现场。据悉，事发时教堂内外约有150至200人，大多数遇难者年龄在50至70岁之间。

约旦人口中回教徒占多数，基督徒占总人口的2%至3%。卡拉克省是约旦一个重要的基督教社区所在地。

约旦境内针对宗教场所的袭击事件较为罕见。2016年，卡拉克省也曾发生一起袭击事件，目标是安全中心和警察巡逻队，造成10人死亡。