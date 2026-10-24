美国媒体报道，美国情报部门警告，伊朗已大幅增加针对中东及其他地区美国外交官员的行动，部分可能造成致命后果的袭击图谋已进入“高级阶段”。

美国新闻网站Axios引述美国国家情报总监克莱顿（Jay Clayton）发给国务卿鲁比奥的备忘录，报道这一消息。

这份备忘录仅一页，未列入机密文件，于星期五（10月23日）发送。

文件称，有关伊朗暗杀阴谋的情报，应当让更多美国人员获悉，而目前获准接触这些情报的人员范围过于有限。

备忘录未明确指出具体目标、中东以外的国家或阴谋的具体性质，但提到相关情报已与美国国务院的高级官员共享。

克莱顿提出，会尽可能降低部分敏感情报的保密级别，以便鲁比奥能传达给更多可能面临风险的人员。

美国官员称，正是基于这些情报，国务院才决定削减在中东地区多个美国使馆的人员配置。

美国官员还担心，也门境内受伊朗支持的胡塞武装组织可能扩大袭击范围，从沙特阿拉伯扩展到其他国家。

美国有线电视新闻网（CNN）早前报道，鉴于中东地区局势升级，本周早些时候，美国国务院已要求美国驻利雅得大使馆，以及驻吉达和达兰领事馆官员的家属及非必要人员撤离。

另据一名美国官员透露，美国国务院星期五还下令削减驻阿拉伯联合酋长国、黎巴嫩、卡塔尔和约旦使馆的外交及政府人员数量。