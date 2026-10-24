国际信用评级机构穆迪评级公司（Moody’s）宣布，维持法国主权信用评级Aa3不变，评级展望仍为“负面”。

新华社报道，穆迪星期五（10月23日）宣布这一决定。穆迪在声明中指出，维持Aa3评级的前提是，法国能够通过一份有助于降低财政赤字的2027年预算案，并在未来几个月融资成本下降、社会动荡有所缓解。

市场此前普遍预期穆迪会下调法国评级，使之与惠誉和标准普尔目前给予法国的评级相当。

法国总理勒科尔尼对穆迪维持法国评级表示欢迎。他表明，法国政府会争取在今年年底前通过2027年预算案，将财政赤字率降至5%。

法国财政状况近年来持续恶化，公共债务不断攀升，预计2026年财政赤字率会达到5.4%。另据法国国家统计与经济研究所数据显示，截至今年第二季度末，法国公共债务已占国内生产总值（GDP）的119%。

法国国会各政治派别分歧严重，总统选举也将在半年后举行，国内政治氛围紧张，2027年预算案能否在国会通过，仍存在较大不确定性。

穆迪指出，即便2027年总统选举结束后，法国仍须持续采取大规模财政整顿措施，改善公共财政状况、稳定债务水平。

法国民众对生活费上涨和公共服务水平下降不满，数十个城市日前爆发抗议示威，巴黎等地出现暴力骚乱，上千人被捕。民众的不满情绪也进一步增加了政府推进财政整顿的难度。