路透社星期六报道，据员工透露，首都巴黎著名地标芳登广场（Place Vendome）附近的一家劳力士（Rolex）零售店和一家戴比尔斯（De Beers）门店将于10月24日全天闭店；瑞士历峰集团（Richemont）旗下的万国表（IWC）等门店的经理则说，将视抗议活动的激烈程度，决定是否提前打烊。

法国将在星期六（10月24日）迎来新一轮针对生活费高企的示威抗议，鉴于上周末多个城市的抗议活动演变为了暴乱，导致大量商铺被打砸抢劫，法国多家奢侈品精品店纷纷将平日里光鲜亮丽的橱窗用木板封钉，并增派保安人员，部分门店更将在当天暂停营业。

法国全国学生联合会（UNEF）以及在2018年崛起成为强大反建制力量的“黄背心”运动等团体，已计划于星期六晚些时候在巴黎市中心举行游行，抗议生活成本高企及公共服务削减。

法国内政部长努涅斯星期五（23日）表示，内政部将部署7万名警力，并由特警部队提供支援，以防上周的暴力事件重演。

不过，路威酩轩集团（LVMH）旗下的路易威登（Louis Vuitton）、迪奥（Dior）和宝格丽（Bulgari）等品牌的员工均说，他们不敢掉以轻心。位于芳登广场附近的门店当天已加强安保，同时还计划增聘私人保安，以配合街区的警力部署。

上周末的抗议发生后，位于巴黎圣奥诺雷街（Rue Saint-Honore）的一家迪奥精品店于10月21日用木板封死门面。（彭博社）

附近的春天百货（Printemps）发言人说，商场不仅增加了保安人手，还进行了安全修缮，并采取额外安保措施来加固橱窗和出入口。

意大利皮具品牌Graziella Braccialini门店的销售助理舍甫琴科（Lidiya Shevchenko）说，在抗议期间，她怀疑原本就不会有多少人想来逛街，“我想购物时的心情同样重要”。

来自柬埔寨的游客杰里·雷（Jerry Lay）本周早些时候在香榭丽舍大道的路易威登门店购买了几件商品，但抗议活动已让他兴致大减。

他说：“我们确实很喜欢在法国购物，但在经历了（上星期六的）抗议活动后，下次是否还会考虑再来，只能说是一半一半吧。”