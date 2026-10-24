伊朗军方强硬表态称，在任何情况下都绝不允许美国军舰进入波斯湾，并扬言美国总统特朗普只能“带着这个梦想进坟墓”。

法新社引述伊朗国家电视台星期六（10月24日）报道，伊朗武装部队总参谋长阿卜杜拉希（Ali Abdollahi）说：“无论在任何时间、任何情况下，我们都绝不允许美国军舰进入波斯湾。”

他还说：“美国总统一定梦想着看到美军驶入波斯湾。他只能带着这个梦想进坟墓了。”

伊朗发表这番言论之际，美国与以色列对伊朗再次发动袭击的威胁正不断升级。美国驻土耳其大使巴拉克（Tom Barrack）此前警告，华盛顿绝对有可能最快在本周末对伊朗发动打击。

自今年2月与美国和以色列爆发战争以来，伊朗军队便一直限制船只通行霍尔木兹海峡。这个海峡是全球约五分之一的石油和天然气的运输通道，也是通往波斯湾的门户。作为报复，美国也对伊朗的港口和船只实施了封锁。

德黑兰当局要求过往船只必须先申请通行许可，并多次袭击试图经由靠近阿曼海岸的南侧航线穿过霍尔木兹海峡的船只。

伊朗伊斯兰革命卫队在星期五（23日）通报称，两艘运载超过450万桶原油的超级油轮在这条战略水道触雷后，已被弃船漂流海上。