（伦敦/爱丁堡综合电）网络安全专家警告，人工智能（AI）模型发现网络安全漏洞的能力日益强大，也提高了黑客发动攻击的能力，这意味着网络攻防的节奏骤然加快，全球各类机构恐将面临一场网络安全“漏洞海啸”。

AI模型在全球约七成网站使用的编程语言PHP中，发现两个存在多年的安全漏洞。PHP原定星期三（10月21日）发布修复程序，不料消息提前走漏，引来黑客蠢蠢欲动，迫使多国政府和私人网站紧急下线。

Anthropic副首席信息安全官克林顿（Jason D. Clinton）星期四（22日）在社媒X贴文称，类似情况在“好转前还会大幅恶化”。他呼吁业界网络安全主管善用这次危机，向管理层争取援助资源，防范新崛起的威胁。

企业AI安全机构Noma安全策略副总裁休斯（Chris Hughes）向彭博社指出：“发现安全漏洞的工作已被AI工业化，但修补漏洞的工作却仍卡在人类这个瓶颈。”

网安机构Cloudflare首席执行长普林斯（Matthew Prince）接受彭博电视访问时说，PHP安全漏洞曝光后，公司“在整个网络中每时每刻都侦测到数百万次企图利用漏洞发动攻击的行为”。

不过，目前仍未有证据显示，曝光的漏洞已实际引发更多网络攻击。网安机构派拓网络（Palo Alto Networks）数码鉴识与应急响应主管休斯（Jack Hughes）估计，黑客组织大多仍处于侦察漏洞的阶段，了解可窃取哪些数据。

他警告，接下来难免将有机构遭黑客袭击，因为目前存在漏洞的2200万个系统中，逾三分之一所运行的旧软件无法修补及获得保护；要更新这些系统，需要好几个月甚至更长时间，“事件还会长久发酵”。

不过，Anthropic的克林顿对未来持乐观态度。他预测AI模型将持续进步，终有一天会消灭所有安全漏洞，创造一个“零漏洞”的时代，即所有软件绝对安全，毫无漏洞。

但他坦言，这一天到来之前，各大机构不得不面对一场“漏洞海啸”。

“黑色10月”AI驱动网络攻击频发

10月份的过去几周，由AI驱动的攻击浪潮让网安界如临大敌，10月份甚至被戏称为“黑色10月”。

网安公司Volexity总裁阿代尔（Steven Adair）向《华尔街日报》指出，来自中国与俄罗斯的国家级黑客和其他犯罪分子正在利用AI偷取数据及安装勒索软件，当中包括中国的开放式黑客软件Artex。

10月早些时候，Artex被用来攻击韩国多家银行，导致6万8000名客户的资料外泄。微软本周也通报，三个来自不同地区的黑客使用Artex来加速袭击数百家公司。

英国政府加大投资促进AI安全

AI构成的安全威胁日趋严重，英国政府星期六（24日）宣布，扩大对AI安全领域的投资。

当中，负责测试英国最尖端AI模型的AI安全研究所将获得追加1亿2000万英镑（约2亿零520万新元）资金。英国政府也将投资1亿英镑，成立一个国家AI生物安全实验室，使用AI来侦测和追踪生物威胁。投资计划也包括利用AI工具，侦察关键基础设施可能潜伏的网安漏洞。

英国AI事务部长纳拉扬说，随着AI变得更加强大，英国必须具备保护民众、塑造自身未来的能力。