（华盛顿综合电）美国研究人员分析过去一年多的卫星图像后认为，沙特阿拉伯正在扩建弹道导弹生产设施，可能用于制造射程更远或载荷更大的固体燃料导弹，新设施最早今年底具备生产条件。

据路透社报道，美国卫星影像公司行星实验室（Planet Labs）在2025年4月至2026年9月间拍摄的卫星图像显示，位于沙特首都利雅得以西约200公里的杜瓦迪米（al-Duwadimi）导弹基地，正兴建两栋新建筑。

美国智库外交政策研究所研究员莱尔和杜特曼指出，其中一栋新厂房内设有浇注坑，用于将混合后的推进剂原料注入导弹发动机壳体，待其凝固成形。新厂房规模至少为原有同类厂房的两倍，两侧还设有防爆墙。另一栋建筑可能用于储存推进剂原料或导弹零部件。

卫星图像显示，扩建工程去年4月启动，今年9月时新厂房屋顶仍未完全建成。研究人员估计，安装设备仍需数月，但最早今年底可能开始生产导弹。

多名研究人员和军事专家向路透社指出，从沙特导弹部队的组成及基地特征判断，杜瓦迪米可能采用中国技术。

美国中央情报局一份后来解密的1991年评估报告显示，沙特曾在1987年秘密从中国购买约40枚使用液体燃料的东风-3弹道导弹。

外交政策研究所的研究团队还根据社交媒体上的视频和照片判断，在也门境内发现的部分残骸可能属于沙特发射的中国设计东风-15导弹。莱尔认为，沙特可能已在生产固体燃料东风-15，而扩建工程或用于制造射程更远的东风-21或类似导弹。

英国智库国际战略研究所研究员布鲁赫曼说，若拥有射程更远的导弹，沙特就能在不必冒险派遣美制F-15战斗机突破伊朗防空系统的情况下，打击伊朗境内目标。

他说：“伊朗目前占据优势，因为它的导弹和无人机能够打击沙特境内任何目标。沙特或许能借此在一定程度上缩小双方在这方面的能力差距。”

分析认为，更强大的导弹有助沙特威慑伊朗、提高军事自主能力，但也可能加剧中东地区的导弹军备竞赛。

扩建计划还可能加深美国国会对美沙民用核能协议的疑虑。根据协议，美国将协助沙特建立用于发电的铀浓缩能力。反对者担心协议缺乏足够保障，无法防止沙特秘密研发核武器。沙特则否认有制造核武器的计划。

针对导弹基地扩建一事，沙特和中国相关部门均未置评。