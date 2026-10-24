德国纳粹独裁者希特勒的山间别墅“鹰巢”发生火灾，警方已拘留一名嫌犯。

法新社报道，德国巴伐利亚州上萨尔茨堡（Obersalzberg）山巅的“鹰巢”（Eagle’s Nest，又称Kehlsteinhaus）星期五（10月23日）晚间发生火灾，目前火势已经得到控制。

当地警方称，事发时别墅内的烟雾探测器发出了火警警报，当局共派出约200名消防员前往现场扑救。不过，由于别墅地处偏远，海拔又达1834米，难以抵达，消防员在接近现场时便看到火光冲天，赶抵时发现整栋建筑已“全面陷入火海”。

警方发言人迈尔（Lisa Maier）说，消防员在救火时面临不小困难，必须佩戴“重型呼吸设备”才能进入建筑内部。

警方在星期六的声明中说，火灾并未造成人员受伤，一名可疑人员已被暂时拘留。官方尚未公布失火的可能原因，但德国媒体报道称，调查人员怀疑这是一起纵火案。

据德国《图片报》（Bild）报道，当局是在赶赴火场途中遇到一名摩托车骑士，并将他逮捕。

警方称，相关调查仍在进行中，计划于星期六晚些时候召开新闻发布会。

建于1937年至1938年间的“鹰巢”，是希特勒第三帝国遗留下来的黑暗遗产之一。它是由纳粹官员马丁·鲍曼下令建造，作为希特勒的50岁贺礼和这位独裁者的统治象征。不过，希特勒本人其实甚少造访此地。

“鹰巢”在第二次世界大战中完好无损地保存下来，战后因成为多部好莱坞电影的取景地而声名远播。自1952年以来，这里一直设有一家餐厅，并举办讲述这栋建筑纳粹历史的展览。