朝鲜领导人金正恩星期六（10月24日）突然访问中国辽宁省丹东，中国全国政协主席王沪宁迎接并陪同，双方提出以新鸭绿江大桥通车为契机，扩大人员往来与经贸合作。分析认为，金正恩此行不仅凸显朝中传统友好关系，也显示双方正推动政治互信向务实经济合作延伸。

韩国统一部官员星期六发布消息，金正恩当天上午乘专列从平壤前往新义州，再经新鸭绿江大桥进入中国丹东。丹东一带的警戒和安保措施据报随着金正恩到访而明显加强。

据新华社报道，中共中央政治局常委、全国政协主席王沪宁当天在丹东迎接金正恩，并转达中国国家主席习近平的亲切问候和良好祝愿。

金正恩由王沪宁陪同前往抗美援朝纪念馆，向中国人民志愿军烈士敬献花篮并默哀，随后参观纪念馆，并赠送附有亲笔题词的历史照片。

王沪宁在会谈中指出，金正恩在中国人民志愿军入朝作战76周年之际专程访问丹东，体现朝鲜对两国传统友谊的珍视，也有助于深化政治互信与推动合作发展。

他说：“中方愿以新鸭绿江大桥开通为契机，扩大两国人员往来与经贸合作，同时加强战略沟通，共同维护地区和平稳定。”

金正恩回应说，此行旨在缅怀当年支援朝鲜的志愿军烈士，并感谢中国长期以来对朝鲜的支持。“今年适逢《朝中友好合作互助条约》签署65周年，双方合作前景广阔，朝方愿与中方进一步拓展务实合作。”

考察丹东车厂 凸显经济合作意图

值得关注的是，王沪宁下午还陪同金正恩参观丹东一家汽车工厂，考察生产车间并听取介绍。外界分析指出，这项安排显示金正恩此行除了纪念历史与巩固政治互信，也有意将视线投向中国工业发展及跨境经济合作。

连接朝鲜新义州与中国丹东的新鸭绿江大桥早在2014年建成，但此后长期闲置，直到10月16日才正式通车。大桥开通被视为朝中恢复边境交流和扩大经贸往来的重要里程碑。

金正恩上一次访华是去年9月，当时赴北京出席中国抗日战争胜利80周年活动，并与习近平会晤。习近平今年6月回访平壤，显示两国高层互动明显升温。

韩国执政党共同民主党人士向韩联社分析，金正恩此行可能有双重目的：一是为潜在的朝美首脑会谈释放积极信号；二是借新鸭绿江大桥通车推动朝中关系进一步发展。

世宗研究所首席研究员申范哲指出，金正恩此行既可展示朝中关系依然稳固，也有助于消除近期有关其健康状况甚至死亡的传闻，向外界证明自己仍掌握政权。

新华社报道，金正恩当天结束访问后，王沪宁亲自前往新鸭绿江大桥送行。金正恩此次访华当天往返，并未与习近平举行会谈。