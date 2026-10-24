（布鲁塞尔/都柏林综合电）欧盟表明希望与中国进一步谈判，以保护更多行业免受中国进口商品的冲击，也不排除单方面采取贸易措施，阻止对华贸易逆差继续扩大。

欧盟成员国贸易部长星期五（10月23日）在都柏林举行会议后，欧盟委员会贸易专员谢夫乔维奇（Maros Sefcovic）向媒体透露，成员国正在探讨应针对哪些领域采取保护措施，以及如何进一步寻求北京政府合作，限制对欧盟的出口。

他直言，抑制对华贸易逆差继续扩大是欧盟的当务之急，“我们今年上半年的逆差将近1970亿欧元（约2817亿新元），按这个速度，今年可能打破2022年的纪录”。

欧盟对华贸易逆差的高点是2022年的3970亿欧元。今年至今的每日平均逆差同样超过10亿欧元，全年预计将超过4000亿欧元，创下新高。

10月早些时候，欧盟与中国达成协议，北京同意限制混合动力汽车出口到欧洲，起始阶段每年限量35万辆，并承诺对部分欧盟产品开放市场。双方明年初将继续谈判。

不过，许多欧盟成员国希望更快推进计划，达成更广泛的限制。在星期五的会议前，爱尔兰外长麦肯蒂在记者会上说：“我们明确希望超越混动汽车领域，探讨其他行业如化学和机械。这些行业，还有农业食品领域都面对不少问题。”

麦肯蒂说，虽然谈判是优先方式，但欧盟委员会也可使用现有的贸易防御工具来解决其中一些不平衡的情况。

立陶宛外长布德里斯也说，药剂、半导体、无人机和量子科技都是关键领域。“我们须扪心自问，欧洲还要不要保住这些至关重要的关键领域的掌控权？”

谢夫乔维奇则在会后向记者透露，从成员国收到最多反馈的是塑料行业，欧盟委员会接下来将启动相关法律程序，再寻求通过相应的保护措施。