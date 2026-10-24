本轮伊波拉疫情持续蔓延，肯尼亚通报第二起死亡病例，乌干达发现过境旅客确诊后加强防疫措施，疫情最严重的刚果（金）则完成了首例疫苗临床试验的接种。

综合新华社和法新社报道，肯尼亚卫生部星期五（10月23日）晚间确认，当地第三例本迪布焦型伊波拉病毒确诊病例在接受治疗期间死亡，这也是肯尼亚本轮伊波拉疫情中的第二例死亡患者。

肯尼亚卫生部说，死者为一名65岁女性，是疫情中首例死亡患者的亲属及密切接触者。截至目前，肯尼亚已累计报告九例确诊病例，其中两人死亡，其余七名患者仍在隔离设施接受治疗。目前，所有确诊病例均与同一个已知接触者关联，尚无证据表明病毒已在社区传播。

乌干达卫生部则在星期五晚发布公告说，近期一名尼日利亚旅客途经乌干达返尼后，确诊感染本迪布焦型伊波拉。目前，乌干达正与尼日利亚合作调查这名旅客的旅行史、行程轨迹及可能的接触情况，并采取若干措施加强公共卫生防控，包括禁止有刚果（金）旅行史的人员经乌干达中转。

公告也说，目前掌握的信息显示，这名旅客离开乌干达时尚未出现症状。乌干达也宣布，进一步加强对出入境口岸及医疗机构的感染预防和控制措施，并继续在全国范围内开展疫情监测。

刚果（金）开始疫苗临床试验接种

本轮由本迪布焦型伊波拉病毒引发的疫情，今年5月起从刚果（金）暴发，目前尚无针对这个病毒毒株的获批疫苗或特异性疗法。不过，世界卫生组织宣布，首项伊波拉疫苗临床试验已于星期五（10月23日）正式启动。

在这项名为“Tumaini”（斯瓦希里语意为‘希望’）的计划下，一款原本获批用于预防较常见扎伊尔（Zaire）型伊波拉病毒的疫苗Ervebo，将在刚果（金）展开全面人体临床试验，以测试它是否对本迪布焦毒株具有交叉保护作用。

在疫情最严峻的刚果（金）东北部伊图里省首府布尼亚（Bunia），第一名参与试验的受试者已接种了第一剂Ervebo疫苗。

世卫组织突发卫生事件规划执行主任伊赫奎祖（Chikwe Ihekweazu）说，开展这项试验旨在获取严谨的科学证据，以确定参试疫苗能否保护高风险人群。

他说：“如果试验成功，这将是我们首次获得疫苗对本迪布焦病毒有效的明确证据——这项重大进展有望彻底改变我们应对当前疫情及防范未来疫情的方式，并协助挽救生命。”

刚果（金）卫生部数据显示，截至10月20日，本轮伊波拉疫情已累计报告确诊病例9704例，其中死亡4687例。