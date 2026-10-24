（华盛顿综合电）距离美国11月3日中期选举仅剩约一周，总统特朗普动作频频，试图挽救选情告急的共和党，包括下令司法部入禀法院，若寻求连任的阿拉斯加州共和党籍参议员落败，当局须暂停认证该州的选举结果。这一异乎寻常的先发制人举措，引发外界质疑他会否坦然接受可能出现的共和党失利结果。

司法部星期四（10月22日）向阿拉斯加州联邦法院递交诉状指出，阿拉斯加州的选票出现一个同名的次要候选人小丹·J·沙利文（Dan J. Sullivan Jr.），涉嫌蓄意误导选民，瓜分寻求连任的共和党籍参议员丹·S·沙利文（Dan S. Sullivan）的选票。

司法部要求法官下令，一旦现任参议员以微弱差距落败，且落后票数小于同名候选人的得票数，州选举官员必须暂缓认证民主党候选人佩尔托拉的胜选结果，以便展开调查。

民调预测民主党会夺回众议院，参议院选情则仍不明确。如果民主党能从共和党手中拿下若干席位，包括阿拉斯加州参议员议席，就有望争取到参议院的控制权。

特朗普长期以来习惯质疑不利的选举结果，并鼓动支持者对选举结果提出异议。美国各地的选举官员告诉路透社，他们正在为选举中可能出现的联邦干预做准备，包括法律挑战以及围绕投票过程的争议，这些情况可能会阻碍选举结果的认证。

经贸政策“急转弯” 撤销部分加拿大商品关税

特朗普政府也在经贸政策上罕见“急转弯”。他周五取消部分加拿大农林产品的50%关税，新措施将于10月30日生效。此举旨在直接解救面临极严峻连任挑战的缅因州共和党籍参议员柯林斯。缅因州与加拿大接壤，此前因特朗普对加拿大商品征收高额关税而遭受重创。

柯林斯正面临来自民主党人的有力挑战。取消加拿大部分关税的消息传出后，柯林斯在社媒发文称，她已为对缅因州农业至关重要的产品，包括蓝莓、马铃薯、苹果和海藻等争取到关税豁免。

她的民主党对手杰克逊反讽道：“特朗普发起的贸易战让缅因州民众的生活变得更加艰难……苏珊·柯林斯助长了这种混乱局面……如今却想因端来一杯水灭火而邀功。”

柴油价格高涨和整体生活费高企，也是重创共和党选情的致命伤。特朗普政府已向农民提供数十亿美元援助、放宽卡车用油规定和对俄罗斯燃料的制裁，并向欧洲盟友施压，要求释放紧急储备，却未能遏制柴油涨价。

过去两个月，柴油价格不仅成为中期选举的核心议题，也进一步推高美国原已居高不下的通胀。

宾夕法尼亚州穆伦堡学院政治学者博里克指出，特朗普往往不重视长期损失，而看重短期收益，但他推出的抑价措施能带来多少短期收益，令人怀疑。

随着政府干预措施未能降低燃料成本，特朗普在选举前试图将责任推给乌克兰和总统泽连斯基，而不是伊朗战争。然而，分析人士指出，伊朗战争打乱全球石油运输和成品油供应，是推动柴油价格飙升的核心原因；乌克兰袭击俄罗斯炼油厂虽加剧供应紧张，但对油价的影响相对有限。