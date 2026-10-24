日本互联网基础设施供应商GMO集团本周早前疑似被黑客攻击并提出勒索后，已紧急要求日本政府启动“主动网络防御”机制（active cyber defense），积极应对网络攻击。

据《日经亚洲》星期六（10月24日）报道，若GMO的请求获得批准，将是这个机制首次启动。

在“主动网络防御”框架下，政府和相关部门会在攻击者造成损害前主动出击，识别并瓦解攻击者的基础设施和入侵路径。

GMO在声明中说：“单靠私人业者的防御和事后应对，不足以阻止手段高明的跨境网络犯罪团伙窃取公众资产。”

GMO旗下经营网络托管业务的子公司GMO互联网于星期二（20日）发现，有第三方未经授权进入公司的系统。隔天，公司进一步透露，它存储在2万6739个服务器上的数据可能已被涉入。

受影响的网络托管业务主要为外汇交易提供服务。GMO指出，这些未经授权的访问，可能导致系统在客户不知情下代为执行了交易。

GMO更透露，已收到发动网络攻击的黑客的勒索要求，但公司打算拒绝。

它说，目前尚未发现公司持有的个人信息遭泄露，或被涉入的信息被滥用的证据。公司并不保存信用卡资料等付款信息。

本月早前，韩国多家银行也传出被黑客袭击，导致6万8000名客户的资料外泄，调查确认攻击者使用了由中国网络安全工程师开发的人工智能（AI）自主黑客软件“Artex AI”。微软本周也通报，三个来自不同地区的黑客使用Artex来加速袭击数百家公司。

网安公司Volexity总裁阿代尔（Steven Adair）向《华尔街日报》指出，来自中国与俄罗斯的国家级黑客和其他犯罪分子正在利用AI偷取数据及安装勒索软件。

这股由AI驱动的网络攻击浪潮让网安界如临大敌，以“黑色10月”来形容业内过去几周的肃杀气氛。