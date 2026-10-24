在法国第二轮针对生活费高企和公共服务退化的抗议活动中，警方已逮捕了135人，并没收包括金属球、烟花爆竹、弹弓等在内的多种武器。

法新社报道，法国内政部长努涅斯星期六（10月24日）通报，奉命防止街头暴力重演并针对全国示威展开部署的法国警方，当天已逮捕了135人，并起获各式武器。

努涅斯说，被没收的武器包括金属球、铅弹、烟花爆竹、弹弓、钢珠、自制武器、一把日本武士刀以及软气枪。

不过努涅斯强调，截至目前“尚未发生重大事故”。

作为预防措施，巴黎的卢浮宫、奥赛博物馆（Musée d’Orsay）、毕加索博物馆以及巴黎大皇宫（Grand Palais）星期六均暂停开放。法国文化部此前已呼吁各机构采取一切措施，确保访客和工作人员的安全，并保护艺术品免受破坏。

在东南部城市里昂（Lyon），约150名示威者在里昂一所大学学院及市警察局附近聚集，而当局禁止在这个区域聚集抗议。当示威者试图封锁道路时，警方随即采取行动，发射了数枚催泪弹以清空现场人群。

在奥尔良市（Orleans），数千人高喊反法西斯口号上街游行，抗议极右翼领袖勒庞（Marine Le Pen）领导的国民联盟（RN）在当地召开党代表大会，并同时抨击了勒庞与中间派总统马克龙。

一名抗议者举着印有法国极右翼领导人勒庞（Marine Le Pen）及国民联盟主席巴尔德拉（Jordan Bardella）漫画的标语牌，上面写着：“在他们的微笑背后，是最糟糕的一切！”（路透社）

此外，负责组织星期六示威活动的团体之一“黄背心”宣布，将于10月31日万圣节当天，发动新一轮抗议。

组织者号召民众当天在国会外及全国各地的市政厅外举行集会和静坐，谴责马克龙政府的“威权倾向”，并敦促公民挺身捍卫“公共自由”。