巴勒斯坦武装分子袭击并打死两名以色列士兵的隔天，以色列军方在被占领的约旦河西岸城市希伯伦（Hebron）展开军事行动，导致约1200名巴勒斯坦人被迫离开家园。

路透社星期六（10月24日）报道，希伯伦市长贾巴里（Yousef Zouhair Al-Jabari）说，除了已经流离失所的1200人外，还有约1300人面临失去家园的困境。

事情起源于两名巴勒斯坦枪手星期五（23日）在希伯伦附近的一个军事检查站开火，造成两名以军士兵死亡。以色列总理内坦亚胡当天表明，军方将展开大规模行动。

以军称，两名枪手已被击毙，同时军方也在希伯伦入口处军事检查站附近的贾拉达（Al-Jaladah）和艾因代尔巴哈（Ein Deir Baha）社区展开的行动，旨在搜寻武装分子和武器。

军方也在声明中说，部队将执行拆除房屋的行动。

巴勒斯坦权力机构批评这次行动是“连坐”。贾巴里说，以军拆毁了希伯伦的商店、工厂、民宅和道路，这种反应是不成比例且毫无道理的。

他指责以军的行动是出于政治动机，因为以色列将在下星期二（27日）举行议会选举，而民意调查显示，内坦亚胡领导的右翼执政联盟可能会失去多数席位。

贾巴里说：“内坦亚胡和他政府里的激进派部长，正试图从定居者那里赢取尽可能多的选票。”

非政府组织“巴勒斯坦囚犯协会”（Palestinian Prisoners’ Club）也说，以色列部队在星期五和星期六逮捕了约70名巴勒斯坦人。以色列官员尚未就逮捕行动置评。

巴勒斯坦权力机构外交部星期六也发表声明说，面对“不断扩大强迫流离失所和破坏范围的日益严重威胁，国际社会须采取紧急行动，不能止于谴责，而是要采取切实且具威慑力的措施”。

希伯伦居民告诉路透社，以军驱逐了许多与巴勒斯坦袭击者毫无关联的民众。

被赶出家园的居民纳赛尔（Majdi Nasser）说：“我们呼吁官员支持我们，因为我们根本没有参与这些事。这里还有孩子。我们被孤立了，什么也没做。这一切都太武断了。”

居民也说，他们看到巴勒斯坦住户被迫离开后，以色列士兵在房屋上画上黑色的“X”标记，但目前还不清楚这个“X”标记代表什么。