（华盛顿/德黑兰综合电）美国总统特朗普暗示可能再次对伊朗发动军事行动。美国驻土耳其大使还称，美方最快可能在本周末发动袭击。

特朗普星期五（10月23日）在佛罗里达州一场竞选集会上说：“我们可能再来一次小小的‘史诗怒火’（Epic Fury）行动。”这是美军今年2月28日发动、对伊军事行动的代号。

他当天稍早也在白宫告诉记者，美国可以迅速结束战争，甚至夺取伊朗的所有石油，接管整个国家。

美国驻土耳其大使兼叙利亚问题特使巴拉克星期五接受播客主持人纳瓦尔采访时，被问及美国是否可能在本周末攻击伊朗。他回答说：“绝对有可能。”

不过，他也强调，特朗普仍愿意通过谈判达成协议，美方过去几个月一直参与磋商。

特朗普随后被记者问及巴拉克的说法时，却表示不知情，并反问：“那是我的大使说的吗？看来他的权力还真不小。如果真有这回事，我可是一无所知。 ”

特朗普本月早些时候曾表明，不会在11月3日美国国会中期选举前攻击伊朗。

与此同时，美国国家情报总监克莱顿星期五在致国务卿鲁比奥的备忘录中警告，情报显示伊朗已大幅加强针对中东及其他地区美国人员的行动，部分针对美国公民的致命袭击阴谋已进入后期策划阶段。

美国国务院本周早些时候已下令驻沙特阿拉伯首都利雅得大使馆，以及吉达和达兰领事馆的外交人员家属及非必要人员撤离。星期五，国务院进一步下令削减驻阿联酋、黎巴嫩、卡塔尔和约旦使馆的外交及政府人员。

分析指出，美国近期向中东增派军事力量，以及要求外交人员撤离等迹象，显示美军可能正准备恢复对伊朗的大规模打击。

不过，美国布鲁金斯学会外交政策项目主任马洛尼认为，在中期选举前发动袭击，恐怕无助于特朗普所属共和党的选情。

她指出，伊朗大部分常规军事设施已在此前的空袭中遭受严重破坏，若美军再度发动大规模攻击，可能会有更多民用基础设施成为目标，但这未必能迫使伊朗改变立场。

伊朗威胁袭击海底电缆 拒美军舰驶入波斯湾

两名伊朗资深安全官员向路透社透露，德黑兰已制定详细计划，一旦美国和以色列再次攻击伊朗，将把波斯湾地区的海底通信电缆列为报复目标。

其中一名官员说，伊朗不仅有能力破坏海底电缆，还将设法阻止受损电缆获得维修，尽可能延长互联网等通信服务中断的时间。

他警告美国不要“玩火”，并强调一旦伊朗再次遭到袭击，报复行动将不再有任何红线。

伊朗武装部队总参谋长阿卜杜拉希星期六（24日）也强硬表态，绝不允许美国军舰在任何情况下进入波斯湾。

伊斯兰革命卫队则称，近日有数艘油轮不理会伊方禁令，试图取道霍尔木兹海峡被划为禁区的航线，结果触及水雷。其中两艘共载有超过450万桶原油的超级油轮，星期五触雷后发生爆炸和火灾，船员已弃船撤离。