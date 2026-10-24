美国总统特朗普与主流媒体的矛盾仍在继续。特朗普驳斥了有关他想要拆除白宫新闻发布厅的报道，但称可能会把白宫记者团迁移到其他地方办公。

特朗普星期六（10月24日）在社交媒体Truth Social发文，驳斥有关他计划拆除白宫新闻发布厅并在原址恢复历史泳池的报道，称“甚至从未想过要做这么愚蠢的事”。

不过特朗普说，他可能会将白宫记者团从目前的白宫办公位置迁走。他写道：“我可能会把这些假新闻（媒体）搬到一个不那么令人讨厌的地方。”

《纽约时报》星期二（20日）报道称，特朗普曾在今年8月敦促时任白宫新闻秘书莱维特（Karoline Leavitt）把记者会搬离白宫的布雷迪新闻简报室（James S. Brady Press Briefing Room），但这个想法最终并未落实。

报道称，特朗普告诉幕僚，他宁可在那里重设前总统富兰克林·罗斯福执政时期建造的室内理疗泳池。后来，尼克松政府把这座泳池改建为新闻简报室。

特朗普经常指责美国主流媒体对他的政府进行不公报道。上个月，他曾短暂禁止美国有线电视新闻网（CNN）、MS NOW和美国政治新闻网站Politico的记者进入白宫，并称其他媒体也可能面临类似限制。

一名联邦法官裁定这项禁令可能违宪并下达命令后，白宫恢复了这些记者的通行权，但特朗普政府仍在就这起案件提出抗辩。