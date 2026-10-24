约2万5000名民众走上西班牙首都马德里街头，要求政府保障国家养老金制度。

法新社报道，马德里市中心星期六（10月24日）举行示威游行，示威者从阿托查（Atocha）火车站和平游行至马德里主要购物大道格兰维亚（Gran Via），要求政府保障国家养老金制度。

马德里当局称，现场约有2万5000名示威者，其中不少人高举写着“保护并保障我们的养老金”的横幅。

来自南部城市塞维利亚（Seville）的公务员费尔南德斯（Juan Fernandez，38岁）说，他不确定自己未来是否还能领到养老金，并反对任何将养老金制度私有化的做法。“任何被私有化的部分，其价值都会与股市价格挂钩。到时就会有赢家，也有输家。”

现年64岁、即将退休的皮拉尔（Pilar）则强调，“养老金应当是神圣不可侵犯的”。她敦促西班牙民众“捍卫我们辛勤工作换来的一切——不仅是养老金，也包括医疗和教育等公共服务”。

马德里当局称，当天现场约有25万名示威者。（法新社）

西班牙将在下个月举行议会选举，养老金制度的可持续性及生活成本问题成为热点议题。

本月初，右翼反对党人民党（PP）国会议员穆尼奥斯（Ester Munoz）预测现行养老金体系将会崩溃，并呼吁进行改革。西班牙社会党籍首相桑切斯则指责右翼阵营企图削弱养老金与通货膨胀挂钩的上调机制。

不过，人民党党魁费霍（Alberto Nunez Feijoo）此前承诺，如果人民党在11月29日的大选中获胜并由他出任首相，人民党将继续每年按通胀率上调养老金。

目前约有680万名西班牙人领取国家养老金。根据西班牙社会保障部的数据，截至今年9月，每月人均养老金金额为1576欧元（约2255新元）。