（布鲁塞尔/巴黎/罗马综合电）在法国、意大利、西班牙等欧洲国家爆发大规模学生示威并演变成暴力冲突后，30多名欧洲议会议员要求欧盟委员会紧急调查社交媒体在煽动骚乱中的角色，并呼吁欧盟须做好准备，在万不得已时将屏蔽社媒平台作为最后防线。

30多名议员周五（10月23日）联署一封信函，敦促欧盟委员会动用数码内容监管法规，要求社媒平台交出非法内容传播情况以及推荐算法起作用的数据。

他们指出，连串暴力事件引发重大疑问，即社媒在号召集会、直播示威和传播相关影像方面发挥了多大推波助澜的作用，以及这些内容可能带来多少收益。

他们也要求欧盟委员会启动《数码服务法案》的危机应对机制，采取适度且有针对性的措施，包括在万不得已的情况下暂停社媒平台的服务。

法国部署7万警力严阵以待 极右翼勒庞选情看涨

面对星期六（10月24日）的新一轮示威，法国当局全面戒备。内政部长努涅兹在巴黎的记者会上指出，社媒已出现煽动暴力和抢劫商店的言论，为防止骚乱重演，当局在全国各地部署约7万名警员戒备。

他警告，对于暴徒、抢掠者以及所有实施暴力行为的人，当局绝不妥协让步。

此时正值法国总统大选倒计时六个月的关键时刻，频繁的社会动荡正深刻重塑政局走向。最新民调显示，极右翼候选人勒庞处于领先地位，且近期一系列抗议事件进一步巩固她的优势。

意大利八城市如临大敌 出台法令惩处涉乱未成年人的父母

意大利周六也在罗马和米兰等八座城市大规模部署安全部队，以应对可能发生的抗议活动。

一个自称“10月17日运动”的团体号召示威者于当地时间下午3时在八个城市走上街头，每个城市将分别举行三场抗议，随后汇聚至同一地点，具体地点将在活动开始前半小时公布。

为防集会失控，罗马警方出动无人机和直升机进行监控。在米兰，军方也增派全副武装的士兵进驻市中心繁华街区巡逻。

总理梅洛尼领导的政府日前通过一项安全法令，允许警方对有制造骚乱嫌疑的未成年人采取预防性拘留；未成年人若在抗议活动中造成破坏，将由父母承担赔偿责任。