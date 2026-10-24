曾经极度排斥智能设备、甚至公开发难批评年轻人沉迷屏幕的巴西总统卢拉，在迎来81岁生日前夕，终于拥有了自己的第一部智能手机。

路透社星期六（10月24日）引述他的前幕僚报道，卢拉本周拥有的这部智能手机，是他人生中的第一部智能手机。

卢拉最终选择接纳这项现代生活的基础工具，或许是默认自己未能跟上如今大部分时间都泡在网上的巴西选民的步伐。而在星期天（25日）举行的总统选举第二轮决选中，这可能会成为他的劣势。

卢拉近日在巴西利亚的一场造势集会上向支持者说：“我正在变成自拍之王，一个真正的网民”，暗示他正加倍努力，以更好地驾驭社交媒体竞选活动。

卢拉的这项科技新尝试，折射出巴西政坛的世代交替。如今，候选人若能将TikTok、Instagram和WhatsApp等平台上的数百万粉丝转化为选票，便足以借此跃升至巴西权力核心。

在本月与总统选举首轮投票同时举行的国会选举中，多名深谙社交媒体之道的年轻候选人都在各自的选战中独占鳌头。

代表右翼自由党（Liberal Party）参选的费雷拉（Nikolas Ferreira，30岁）和帕瓦纳托（Lucas Pavanato，28岁），在各自的选区中均斩获超过300万张选票；而各以超过50万票当选的左翼候选人，则包括33岁的希尔顿（Erika Hilton）以及年仅21岁的席尔瓦（Ana Elisa Silva）。

而在首轮总统选举投票中，出乎民调机构意料得票率超过卢拉的弗拉维奥·博索纳罗，也一直通过自己的YouTube频道直接与选民互动。

在卢拉首轮投票表现令人失望后，来自米纳斯吉拉斯州（Minas Gerais）的法律系学生席尔瓦（Ana Elisa Silva）加入了卢拉的核心团队，协助他更好地驾驭社交媒体生态。

席尔瓦认为，数码传播并非特定世代的特权，“年龄或许会影响对某些平台和形式的熟悉程度，但并不决定一个人沟通、动员或建立社群的能力”。

但她也坦言，对于像卢拉这样向来直言不讳讨厌手机的政治人物来说，这一转变需要一些调适。

国际选举制度基金会（IFES）拉丁美洲和加勒比海地区主任萨尔迪瓦（Maximo Zaldivar）指出，随着政客向社交媒体红人寻求竞选支持，网红政客（influencer politicians）势力的崛起，是政治生态自然演变的结果。

萨尔迪瓦谈到网红在各大社交平台积累的粉丝群时说：“网红拥有自己的政治资本。这就是他们带来的筹码，没有任何传统政客能与之匹敌。”